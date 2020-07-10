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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 11:23 ص

الطائي: كورونا أنقذ السياسيين الفاسدين بالعراق في فترة عصيبة

مجاهد الطائي
أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أن فيروس كورونا أنقذ السياسيين الفاسدين بالعراق في فترة عصيبة.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "لكورونا فضل على السياسيين؛ فقد أنقذهم في فترة عصيبة!، فقد عاد الفاسدون لممارسة فسادهم بعيدا عن الضغوط وعطل البرلمان وتم تعليق التظاهرات تجنبا لمخاطر الوباء".

وأوضح أن "الاهتمام بالتفاصيل السياسية تراجع وتقدم الاهتمام بالأمور الصحية والميليشيات لم تعد وحدها متهمة بالقتل، كورونا أصبح منافس".
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