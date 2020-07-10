سكتة قلبية تودي بحياة حارس الأولمبي العراقي

توفي حارس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، كرار إبراهيم، بشكل مفاجئ في بغداد في وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس.



وذكر نادي الطلبة في بيان، أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الاولمبي ونادي الطلبة الرياضي كرار إبراهيم".



وأضاف النادي أن "إبراهيم توفي في بغداد بسبب (احتشاء عضلة القلب – السكتة القلبية) بعد مراجعته لوزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال".



