العراق يبلغ لبنان رسمياً بمساعدته لحل أزمة المحروقات وتفعيل التبادل التجاري

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن قبول العراق مساعدة لبنان في توفير النفط والفيول، وفيما أشارت إلى أن محاولات الأوساط السياسية لإجهاض الاتفاق العراقي اللبناني في البلدين باءت بالفشل.

وذكرت وكالة أنباء لبنان، إن "المبادرة العراقية جدية جداً وعلى طريق التنفيذ، وهناك مؤشرات إيجابية على مسارات أخرى تنبئ بانفراجات اقتصادية".

وأضافت، أن "رئيس الحكومة حسان دياب تبلغ من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قراراً رسمياً بمساعدة لبنان بتأمين الفيول والنفط وحاجيات أخرى وتفعيل التبادل التجاري والمنفعة بين البلدين على كافة المجالات"، مبينة أن "مساعي بعض الجهات السياسية في بيروت وبغداد لإجهاض الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل".

وأشارت إلى، أن "أي اتفاق نفطي مع العراق أو مع أي دولة أخرى لن ينفذ حالياً بل في العام المقبل حينما ينتهي العقد مع الشركات الحالية مع سوناطراك وغيرها".

وعن المحاذير الاميركية حيال استجرار المحروقات من إيران، أوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: "أننا لا نفكّر باستيراد الفيول من إيران ولا تفاوض معها في هذا الموضوع بل مع العراق".