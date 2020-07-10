بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 تموز 2020
آخر الأخبار
محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 11:07 ص

العراق يبلغ لبنان رسمياً بمساعدته لحل أزمة المحروقات وتفعيل التبادل التجاري

استهداف شركات النفط في العراق

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن قبول العراق مساعدة لبنان في توفير النفط والفيول، وفيما أشارت إلى أن محاولات الأوساط السياسية لإجهاض الاتفاق العراقي اللبناني في البلدين باءت بالفشل.

وذكرت وكالة أنباء لبنان، إن "المبادرة العراقية جدية جداً وعلى طريق التنفيذ، وهناك مؤشرات إيجابية على مسارات أخرى تنبئ بانفراجات اقتصادية".

وأضافت، أن "رئيس الحكومة حسان دياب تبلغ من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قراراً رسمياً بمساعدة لبنان بتأمين الفيول والنفط وحاجيات أخرى وتفعيل التبادل التجاري والمنفعة بين البلدين على كافة المجالات"، مبينة أن "مساعي بعض الجهات السياسية في بيروت وبغداد لإجهاض الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل".

وأشارت إلى، أن "أي اتفاق نفطي مع العراق أو مع أي دولة أخرى لن ينفذ حالياً بل في العام المقبل حينما ينتهي العقد مع الشركات الحالية مع سوناطراك وغيرها".

وعن المحاذير الاميركية حيال استجرار المحروقات من إيران، أوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: "أننا لا نفكّر باستيراد الفيول من إيران ولا تفاوض معها في هذا الموضوع بل مع العراق".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
غرق

انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد 10 تموز 2020 06:37 م

غيداء كمبش

وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا 10 تموز 2020 04:59 م

كردستان

خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... 10 تموز 2020 04:36 م

جبار ياور

ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة 10 تموز 2020 04:32 م

تركيا-1

خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك 10 تموز 2020 04:28 م

ريحان حنا أيوب

نائبة: الاتفاق المشترك بين البيشمركة وممثلي الدفاع خطوة بالاتجاه الصحيح لحفظ الأمن 10 تموز 2020 03:16 م

سمير هورامي

حكومة الاقليم : جولة مباحثات جديدة بين بغداد واربيل تبدأ قريبا 10 تموز 2020 01:37 م

ايران

نائب: الصمت الايراني تجاه الانفجارات يدل على فقدان مفاتيح اللعبة 10 تموز 2020 01:33 م

التعليقات