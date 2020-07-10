بعد اقتحامه من الاف الايرانيين .. اغلاق معبر باشماخ الحدودي في السليمانية





اعلن مسؤول الإعلام في معبر باشماخ الحدودي مع ايران مختار حاجي علي، انه : تم إغلاق معبر باشماخ لمدة 24 ساعة.



وقال في تصريحات صحفية ان : الاغلاق تم بناء على توجيه من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، بسبب دخول آلاف الأشخاص من أتباع الطريقة الكسنزانية، الأمر الذي تسبب بإيقاف تام للحركة التجارية في المعبر.



بدوره قال المتحدث باسم صحة إقليم كردستان، محمد قادر، في بيان صحفي: يجب التعامل مع الدراويش القادمين من إيران على أنهم مصابون بفيروس كورونا.



وأضاف قادر: صحة إقليم كردستان لا يمكنها السيطرة على الوضع، وعلى وزارة داخلية الإقليم التدخل، ومنع دخول الإيرانيين إلى السليمانية.. ويجب إعادتهم من حيث أتوا، ومنع إجراء مراسم الدفن والتعزية، لأن الوضع سيصبح كارثيا.



وكان آلاف الإيرانيين، اقتحموا الحدود العراقية، من خلال معبر باشماخ؛ وتوجهوا إلى السليمانية، للمشاركة في مراسم دفن شيخ الطريقة الكسنزانية، محمد عبد الكريم، الذي توفي قبل أيام.



وتوفي مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما.



ف.ا