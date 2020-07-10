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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 10:11 ص

نائب: الرقم الوظيفي يغلق اهم ابواب الفساد وهو ازدواج الرواتب

محمد صاحب الدراجي

 

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي ان العمل بنظام الرقم الوظيفي يلزم جميع الوزارات بأخذ بصمات كل موظفيها وإصدار بطاقة ذات رقم ثابت ، من اجل القضاء على موضوع ازدواج الرواتب وغلق اهم ابواب الفساد التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية واستنزفت كل الاموال بغير وجه حق .

 وقال الدراجي في بيان ان هذا النظام يضع رقما ثابتا لكل موظف في الدولة العراقية لايمكن التلاعب به حتى بعد وفاته وعملها يكون اشبه بالبطاقة الوطنية لكونها تشمل كل البيانات الخاصة بالموظف من تعيينه وحتى احالته على التقاعد .

و اشار الدراجي  الى  انه بامكان وزارتي التخطيط والمالية ان تضطلع بهذا الامر لكن هنالك بعض المعرقلات التي تواجه عملها وهو بعض ضعاف النفوس من اكلة السحت الحرام.

ف.ا
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