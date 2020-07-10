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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 10:06 ص

رئيس لجنة الصحة البرلمانية يطالب الحكومة بصرف رواتب موظفين وزارة الصحة

رواتب

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة الجبوري ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية للاستعجال بصرف رواتب الكوادر الصحية والطبية والإدارية وكافة منتسبي وزارة الصحة.

 وقال الجبوري في بيان ان هناك تخبطا واضاح بعمل وزارة المالية متمثلة بوزيرها علي علاوي "حيث اننا نحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير غير المبرر .

وتساءل  بالقول هل انه غير مدرك للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش الابيض في ظل ازمة جائحة كورونا ام انه لا يشعر بالانتماء للوطن ولا يزال يشعر بوجوده في لندن"وبالتالي على الكاظمي ان يتحرك سريعا ويأمر بصرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير خصوصا وان تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولايمكن السماح بهكذا امر يمس حياة المواطن ونحن نعيش ازمة صحية كبيرة وتأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الازمة.

ف.ا
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