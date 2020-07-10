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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 09:40 ص

العراق يرفع قيود السفر للخارج ويسمح بدخول الوافدين.. والكعبي: لا توصية بحظر تجوال إجباري في العراق

كورونا في العراق1

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عن رفع قيود السفر عن المواطنين، بشرط الالتزام بالحجر المنزلي عند العودة، لمدة 14 يوما.

وقالت اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة فيروس كورونا في بيان: "السماح للعراقيين كافة بالسفر إلى خارج العراق على أن يؤخذ تعهد منهم بالحجر الصحي المنزلي 14 يوما عند العودة".

وأكد بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على ضرورة الفحص السريري والمختبري للقادمين في المنفذ الحدودي، وأخذ الإجراءات الصحية اللازمة بحسب النتائج.

وشدد البيان على أهمية الفحص السريري للوافدين العراقيين جميعا فضلا عن الفحص السريع، موضحا أنه في حال عدم وجود أعراض وظهور نتيجة الفحص سالبة، يجري لهم الحجر المنزلي 14 يوما، وأشار إلى ضرورة إعلام دائرة الصحة المعنية للمتابعة.

وأضاف البيان، أنه في حال تبين وجود أعراض فيروس كورونا أو الإصابة بمرض كوفيد-19، يحال الشخص إلى المستشفى المعني لإجراء اللازم.

من جانبه، نفى حسن كريم الكعبي رئيس خلية الأزمة النيابية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الإجباري لمدة 14 يوماً، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن خففت السلطات العراقية القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، عبر إنهاء حظر التجوال الشامل، وبدء حظر جزئي.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعادت الحكومة فرض حظر التجوال الشامل، تزامنا مع عطلة عيد الفطر، عقب تصاعد الإصابات بالفيروس.

وحتى اليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء في العراق. 69612 حالة، منهم  39502 حالة شفاء، 2882 وفاة.

وسجلت السلطات الصحية نحو 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين أسفر المرض الناجم عن الفيروس عن وفاة 2882 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

وكان العراق قد أغلق حدوده الجوية والبرية في أبريل الماضي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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