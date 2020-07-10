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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 02:39 ص

أسرار الفضيحة.. نوري المالكي يتدخل لفك أسر الكاظمي من قبضة كتائب حزب الله العراق

المالكي والكاظمي
عناصر الميليشيا المجرمة تقتحم المنطقة الخضراء وتدخل على الكاظمي وترفض الخروج حتى تدخل المالكي

لا تزال وقائع الفضيحة السياسية، التي هزّت العراق، و تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ساعات من اعتقال 13 ارهابيا من عناصر كتائب حزب الله العراق، قبل أسبوعين، واضطر لإخراجهم بعد ساعات من القبض عليهم تتوالى.
 وخلال الساعات الأخيرة، كشف السياسي مشعان الجبوري، تفاصيل مروعة بعدما أكد أن المجرم نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، هو الذي أخرج عناصر كتائب حزب الله الذين اخترقوا المنطقة الخضراء بالهاتف.
وقال الجبوري في حديث لقناة دجلة الفضائية، إن الفصائل التابعة للحشد الشعبي الإرهابي، بعد اعتقال اشخاص من (حزب الله) دخلت إلى المنطقة الخضراء، وسيطرت على مقر جهاز مكافحة الإرهاب واتصل الكاظمي بالقائد المسؤول عن حماية المنطقة، وطلب منه التصدي لهم لكنه رفض أوامر الكاظمي بإخراجهم، وجلس الكاظمي في غرفته عدة ساعات غير قادر على التصرف، ما اضطره  للاتصال بنورى المالكي الذي أخرجهم بالهاتف بعدما سمع دوي الفضيحة في كامل أرجاء العراق.
ويشير خبراء أن ما كشفه الجبوري بالتفصيل، وما تردد صداه خلال الفترة الماضية يكشف بلا مواربة ان حكم الكاظمي مهزوز، وأن من يحكم العراق فعليا رغم أنه خارج السلطة منذ 6 سنوات هو المجرم نوري المالكي ولا أحد يستطيع الاقتراب منه.
أ.ي
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