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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 01:45 ص

أصابت مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري.. انفجارات قوية تضرب غرب طهران

انفجار طهران
بعدما استهدفت طوال الأسبوعين الماضيين مواقع عسكرية ونووية حساسة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، أن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غرب العاصمة.
فيما أشارت معلومات أخرى، وفق مصادر "العربية"  أن الانفجارت استهدفت معسكراً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي الخبر، مشيراً إلى أن الانفجارات وقعت غرب طهران في غرمدره وبلدة قدس، دون ذكر تفاصيل أخرى.
كما كشف شهود عيان عن انقطاع الكهرباء في بلدتي شهريار وقدس.
يشار إلى أن الانفجارات الغريبة كانت تكررت بشكل كبير في إيران بالأونة الأخيرة، فقد وقع انفجار الاثنين الماضي، في منطقة "باقر شهر" جنوب العاصمة طهران.
وأشارت المعلومات حينها إلى أن انفجاراً ضخماً ضرب معملاً تابعاً لشركة "سباهان برش"، كما نقلت عن سكان محليين سقوط قتيلين إثر الانفجار، وأكدت مصادر أخرى وقوع عدد من الجرحى.
وتعيش إيران منذ أيام أوقات عصيبة بعد سلسلة انفجارات غامضة ضربت البلاد، آخرها ما أعلن عنه مسؤولون أن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية لتخصيب الوقود وهي واحدة من عدة مرافق إيرانية، تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ويرى خبراء، أن طهران تتعرض لحملة تدمير ممنهجة لمواقعها المشبوهة، وفي الغالب من طيران إسرائيلي مسير ولا تقدر على الكلام وفق صحف ومصادر استخباراتية غربية.
أ.ي
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