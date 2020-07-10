بعد "بارشين ونطنز".. سماع دوي انفجار هائل غرب طهران أدى لانقطاع الكهرباء

إيران تحترق بانفجارات ضخمة متتالية



أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران، مشيرة الى انه "تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت مصادر إن الانفجار كان مدويا بشكل كبير، لكن لم يتحدد سببه بعد.

ويأتي هذا ليستكمل سلسلة من الانفجارات الضخمة، طالت موقع بارشين النووي العسكري، وموقع نطنز النووي، ومنطقة باقر شهر وتظهر الصور التي تنقلها الاقمار الصناعية دمارا واسعا في المناطق التي تتعرض للتفجير

أ.ي