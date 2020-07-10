بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 تموز 2020
آخر الأخبار
محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 01:33 ص

بعد "بارشين ونطنز".. سماع دوي انفجار هائل غرب طهران أدى لانقطاع الكهرباء

انفجار طهران المريب
إيران تحترق بانفجارات ضخمة متتالية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران، مشيرة الى انه "تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت مصادر إن الانفجار كان مدويا بشكل كبير، لكن لم يتحدد سببه بعد.
 ويأتي هذا ليستكمل سلسلة من الانفجارات الضخمة، طالت موقع بارشين النووي العسكري، وموقع نطنز النووي، ومنطقة باقر شهر وتظهر الصور التي تنقلها الاقمار الصناعية دمارا واسعا في المناطق التي تتعرض للتفجير
أ.ي
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 10 تموز 2020 01:49 ص
إقرأ ايضا
الكاظمي

في ذكرى استعادة الموصل.. الكاظمي: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب 10 تموز 2020 03:30 م

1

بسبب سوء الخدمات.. الديوانية وميسان ينفجران ويهددان بثورة جديدة 10 تموز 2020 02:52 م

سجون العراق

إصابة 111 سجينا بكورونا في العراق.. وتحذير من تفشي الفايروس في السجون المكتظة 10 تموز 2020 01:12 م

أزمة المياه في العراق

تحذير أممي من أزمة مياه عراقية بتأثيرات سلبية أمنية واقتصادية 10 تموز 2020 12:41 م

هشام الهاشمي

اغتيال الهاشمي.. جزء من حرب الرسائل وإعادة ترسيم خريطة النفوذ السياسي في العراق 10 تموز 2020 12:05 م

الكاظمي والميليشيات

مأساة اغتيال الهاشمي.. هل يستغل الكاظمي تلك الفرصة لتقليم أظافر إيران في العراق؟ 10 تموز 2020 10:31 ص

الكاظمي وأبناء الهاشمي

الكاظمي يقدم تعازيه لعائلة الهاشمي.. ويقول لأبنائه: دم أبيكم عندي ولن يفلت القتلة 10 تموز 2020 10:16 ص

كورونا في العراق1

العراق يرفع قيود السفر للخارج ويسمح بدخول الوافدين.. والكعبي: لا توصية بحظر تجوال إجباري في العراق 10 تموز 2020 09:40 ص

التعليقات