النفط يهبط بسبب مخاوف من تأثيرات كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمي

نزلت أسعار النفط يوم الخميس إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمئة إلى 43.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 40.65 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة يوم الأربعاء.



