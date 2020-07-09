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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 02:43 م

عاجل .. نشوب حريق كبير في مصرف الرافدين بساحة الفردوس وسط بغداد

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نشب  حريق كبير نشب صباح اليوم في مصرف الرافدين قرب ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، وترددت انباء تشير الى ان الحريق كان بفعل فاعل.
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