عاجل .. نشوب حريق كبير في مصرف الرافدين بساحة الفردوس وسط بغداد

نشب حريق كبير نشب صباح اليوم في مصرف الرافدين قرب ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، وترددت انباء تشير الى ان الحريق كان بفعل فاعل. Copy أخبار متعلقة اندلاع حريق ضخم في الأعظمية ببغداد والدفاع المدني يحاول إبعاد النيران عن محطة وقود مجاورة المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية مصرع و إصابة خمسة أشخاص بحريق في كركوك الدفاع المدني : حريق هائل يلتهم 26 محلا في سوق البياع ببغداد الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات إخماد حريق التهم عددا من المحال التجارية في سوق التجار بالديوانية