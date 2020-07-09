رغم الرفض والاعتراضات .. وفد من الدفاع يبحث في الاقليم آلية عودة البيشمركة





كشف الامين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياورعن ان وفداً رفيعاً من وزارة الدفاع الاتحادية، سيزور اقليم كردستان قريباً.



وقال ياور، في تصريح صحفي :" ان وفدا رفيعا من وزارة الدفاع سيزوراقليم كردستان ، هذا الشهر، لبحث آلية عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها".



واضاف :" ان اجتماعات الجانبين ستشمل ايضا تأسيس مركزا للتنسيق"، لافتا الى وجود 7 لجان مشتركة بين الاقليم وبغداد للتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لجنتان رفيعتان من وزارتي البيشمركة والدفاع، اضافة الى 5 لجان اخرى في ديالى وكركوك وصلاح الدين واربيل والموصل".



ف.ا