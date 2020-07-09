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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 01:43 م

دعوات برلمانية لاستضافة الكاظمي ووزير الصحة على خلفية تفشي الوباء

فالح الزيادي

كشف الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، عن توجه لاستضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي في البرلمان.

وقال الزيادي في تصريح صحفي :" هناك توجه من بعض الكتل لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان لاجل ملف كورونا"، لافتاً الى :" ان اللجنة لديها مؤشرات على  تقديم الخدمة الصحية والعلاجية، وكذلك نسبة تلقي الخدمة من قبل المواطنين، وقد تم ابلاغ  الحكومة بعدم رضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة ".

واضاف:" هناك دعوة لاستضافة وزير الصحة ايضا،  من قبل اللجان المعنية، للاطلاع مع رئيس الحكومة ، على  اسباب زيادة تفشي الوباء في الفترة الاخيرة، لاسيما ان هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل جميع الكوادر الطبية والصحية ".

ف.ا
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