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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 01:41 م

محلل سياسي : الحكومة انقلبت على مطالب المتظاهرين وعمرها لن يطول

قتل المتظاهرين في العراق

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني:"  ان احالة جميل الشمري ، الذي يعتبره اهالي ذي قار جزار المحافظة وقاتل ابنائهم ، الى الامرة في وزارة الدفاع يمثل استخفافا بدماء ابنائهم، ورسالة واضحة بان الحكومة انقلبت على مطالب المتظاهرين.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي :" ان تحركات الحكومة وقراراتها لاتنسجم وتطلعات العراقيين، من حيث تحقيق المطالب واحالة المطلوبين للقضاء ، بل على العكس تبرئتهم واعادتهم الى الواجهة من جديد ".

واضاف :"  ان جميل الشمري الذي يعتبر جزار ذي قار واراق دماء اهلها، يجب ان يحال فيه الى القضاء من اجل محاسبته على الدماء والجرائم التي ارتكبها بحق شباب ذي قار ".

وبين:"  ان خطوات الحكومة تمثل انقلابا على مطالب المتظاهرين، وهو ماسيقود الى انتفاضة كبيرة خاصة لاهالي ذي قار، تصل الى العاصمة بغداد، وبالتالي فان عمر الحكومة لن يدوم طويلا في ظل قرارات ارتجالية غير مدروسة".

ف.ا

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