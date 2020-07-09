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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 01:19 م

محافظ نينوى: نسبة البطالة في المحافظة بلغت37 بالمائة

نجم-الجبوري


أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، ، أن السماح بدخول المواد الزراعية من الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية، أثر بصورة كبيرة على منتجاتنا المحلية، وبالتالي زاد من حجم البطالة،  مشيرا  الى تسجيل 37% من حجم البطالة في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان إن “نسبة البطالة في المحافظة ارتفعت لعدة اسباب منها عدم مسك المنافذ الحدودية التي تسمح بدخول المنتجات الزراعية والحيوانية وضرب المنتوج الوطني مما اثر سلباً على الحياة المعيشية لشريحة الفلاحين، فضلاً عن إنتشار فيروس كورونا الذي انعكس على حياة الاجراء اليوميين وزاد من حجم الفقر في المحافظة.

وأضاف ان “دوائرنا المختصة سجلت نسبة 37% من حجم البطالة”، داعيا “الحكومة المركزية إلى الاهتمام بشريحة الفلاحين، والتشديد على المنافذ الحدودية لحماية المنتجات المحلية.

ف.ا
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