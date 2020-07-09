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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 12:45 م

عضو بالنزاهة النيابية: سنقدم طلباً للاستفسار عن ما حققه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

صباح العكيلي

اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح طلوبي، عزم اللجنة إرسال كتاب رسمي لمعرفة إنجازات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقال طلوبي في تصريح صحفي إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لا يمتلك إي سند قانوني يساعده على أن يكون بمعزل عن الجهات الأخرى"، لافتا إلى أن "الجميع كان يتوقع أن عمل المجلس هو جلب ملفات بالأسماء البارزة من المسؤولين وليس الأمور البسيطة.

وأضاف أن "اختلاس الأموال والمخالفات الإدارية  لها جهات رقابية تعمل عليها وليست بحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد"، متسائلا عن "مصير آلاف الملفات التي تحدث عنها المجلس  الأعلى سابقا.

وتابع أن "لجنة النزاهة طالبت بمعرفة الإنجاز المتحقق من المجلس، إلا أن جائحة كورونا وتعطيل الدوام تسببا بتأخير النتائج"، لافتا أن "اللجنة ستقدم طلباً للاستفسار عن ما حققه المجلس الأعلى من حسم للملفات وأهمية وجوده من عدمه.

ف.ا
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أخر تعديل: الخميس، 09 تموز 2020 01:04 م
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