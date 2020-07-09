مستشار رئاسة الجمهورية : الحكومة ستلجأ للطرق القانونية للرد على تركيا

أكد مستشار رئاسة الجمهورية حازم اليوسفي ان الحكومة الاتحادية ستلجأ للطرق القانونية في مواجهة العمليات العسكرية التركية داخل اقليم كردستان.



وقال اليوسفي في تصريح متلفز، إن “الفترة الماضية شهدت قصف الطائرات التركية لمناطق واسعة من كردستان، وهذا القصف ادى الى نزوح عدد كبير من العوائل من مناطق القصف”، مشددا على ان “العمليات التركية والقصف خرق واعتداء على السيادة العراقية وسيادة الوطن”.



وأكد، أن “هذه ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة المشكلة، والحل يجب ان يكون سياسيا ودبلوماسيا”.



وأضاف اليوسفي ان “الحكومة العراقية ستلجأ الى كل الطرق القانونية، وذلك بعد استلام جواب من الحكومة التركية”، مشيرا إلى أن “العراق سسلجأ الى جامعة الدول العربية لكسب تأييدها، علما ان موقف الجامعة واضح من هذا الأمر، وكذلك منظمة التعاون الاسلامي، سنلجأ اليها للضغط على تركيا خاصة وان تركيا عضو فيها”.



وشدد اليوسفي على أن “الملجأ الأخير سياسيا هو مجلس الأمن، ونقل القضية الى مجلس الأمن”.