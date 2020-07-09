بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 تموز 2020
آخر الأخبار
محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 تموز 2020 11:47 ص

الأمن الوطني يلقي القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية في كركوك

b226a0a2-9db7-4b24-ad44-dde8eeae65a3
أعلن جهاز الامن الوطني، عن القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية في كركوك.
وقال الجهاز في بيان  له، ان قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية، متكونة من ثلاثة متهمين إمرأتين ورجل، وفق معلوماتٍ إستخبارية وبناءً على موافقاتٍ قانونية.
واضاف ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بالجرائم من خلال إستدراج الضحايا بعلاقاتٍ مشبوهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا الى انه تم ضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم، وقد جرى تدوين اقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صواريخ الكاتيوشا على بغداد

إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد 10 تموز 2020 03:46 م

الداخلية

ضبط (١٨) قطعة أثرية في أحد الاوكار الداعشية بمدينة الموصل القديمة 10 تموز 2020 01:40 م

الشرطة النهرية

الشرطة النهرية تنقذ حياة امرأة حاولت الانتحار في محافظة النجف 10 تموز 2020 12:53 م

الاستخبارات

القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط مخبأ للعتاد في الأنبار 10 تموز 2020 12:48 م

بدر الزيادي

الامن النيابية : تركيا لم تحترم حسن الجوار .. وحكومتا بغداد واربيل "ضعيفتان" 10 تموز 2020 11:26 ص

اقتحام

بعد اقتحامه من الاف الايرانيين .. اغلاق معبر باشماخ الحدودي في السليمانية 10 تموز 2020 10:21 ص

هيأة-المنافذ

اعادة ارسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط في منفذ زرباطية الحدودي 10 تموز 2020 10:18 ص

القبض على

القبض على ايراني الجنسية وبحوزته خمسة كيلوغرامات مخدرات جنوبي البصرة 09 تموز 2020 10:23 ص

التعليقات