الأمن الوطني يلقي القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية في كركوك

أعلن جهاز الامن الوطني، عن القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية في كركوك.

وقال الجهاز في بيان له، ان قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية، متكونة من ثلاثة متهمين إمرأتين ورجل، وفق معلوماتٍ إستخبارية وبناءً على موافقاتٍ قانونية.

واضاف ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بالجرائم من خلال إستدراج الضحايا بعلاقاتٍ مشبوهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا الى انه تم ضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم، وقد جرى تدوين اقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.