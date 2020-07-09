شركة نفط ميسان تساهم بمبلغ ٢٨٥ مليون دينار دعماً للصحة في مواجة كورونا



أعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الخميس، عن دعم دائرة صحة ميسان بمبلغ (٢٨٥) مليون دينار في إطار إسناد الوزارة وشركاتها النفطية للقطاع الصحي والمساعي الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال معاون مدير عام الشركة علي جاسم البهادلي، ان الشركة أستحصلت موافقة وزير النفط على تخصيص المبلغ لدعم دائرة الصحة، مبينا بأنه سيتم تخصيصه لشراء خزان ومادة الاوكسجين فضلاً عن شراء لوازم ومستلزمات طبية، وتوفير العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والراقدين في مستشفيات المحافظة.

وأضاف ان مجموع المبالغ المخصصة من شركته الى صحة ميسان مع المبلغ الحالي، بلغ (٤٦٨) مليون دينار، مشيرا الى ان المبلغ الأخير سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية و مكافحة الوباء وتقديم الخدمات الطبية للمرضى في المحافظة.