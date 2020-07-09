القضاء ينشر أسماء أعضاء الهيئة التحقيقية في قضايا الاغتيالات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، عن اسماء اعضاء الهيئة التحقيقية التي تقرر تشكيها للتحقيق في قضايا الاغتيالات ببغداد والمحافظات.

وقال المجلس في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه ان “اعضاء الهيئة التحقيقية القضائية التي تقرر تشكيلها والمختصة بالتحقيق في قضايا الاغتيالات ببغداد والمحافظات تتكون من:

حسام عبد الكريم/ قاضي محكمة التحقيق المركزية/ رئيسا

جبار عبد دلي/ قاضي محكمة التحقيق المركزية/ عضوا

لؤي محمد حسن/ قاضي محكمة التحقيق المركزية/ عضوا

عبد الكريم فتحي موسى/ نائب مدعي عام/ يمثل الادعاء العام امام الهيئة.