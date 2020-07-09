إتلاف أدوية بشرية ومستلزمات طبية غير صالحة للاستهلاك في كمرك طريبيل



أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن اتلاف أرسالية أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان مركز كمرك طريبيل الحدودي قام بإتلاف أرسالية أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

واضافت ان مركز كمرك القائم الحدودي قام بإتلاف أرسالية كارتون فارغ يستخدم لاغراض الغش التجاري موسوم علامة شركة الشرق الاوسط لتجاره المبيدات والمواد الزراعية – سوريا،

مشيرة الى ان عمليات الاتلاف تمت من قبل لجان مختصة شكلت لهذا الغرض وبحضور الجهات ذات العلاقة في المراكز المذكور وفق احكام المادة ٦٨/ ثانيا من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة١٩٨٤المعدل وحسب الشروط الصحية المطلوب.