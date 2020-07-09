أمانة بغداد تباشر بإنشاء خط أمطار عملاق وسط العاصمة استعدادا للشتاء



اعلنت امانة بغداد، عن تباشر بانشاء خط امطار عملاق وسط العاصمة استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

وقالت الامانة في بيان لها، ان ملاكاتها في دائرة بلدية الرصافة قامت بانشاء خط عملاق بقطر 600 ملم لتصريف مياه الامطار عن وسط بغداد سيما مناطق الشورجة وحافظ القاضي والسوق العربي وابو سيفين وغيرها من المناطق ويمتد من ساحة الوثبة حتى جسر الاحرار باسلوب العمل المخفي والظاهري.

واضافت ان انشاء الخط يأتي ضمن استعدادات الامانة لفصل الشتاء وموسم الامطار المقبل والذي سيساهم بدوره بتصريف كميات كبيرة من مياه الامطار خلال وقت قياسي وبما يخدم المناطق المذكورة.