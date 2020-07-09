لجنة الزراعة النيابية تطالب بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني



طالبت لجنة الزراعة النيابية الحكومة بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لاغلب المنتجات الزراعية والحيوانية.



واضاف الشمري ان : على الحكومة مكافات الفلاح والمزارع المحلي ليس بدفع مستحقاته المالية بل المكافاة الكبرى ان يرى نتاج تعبه ومجهوده سائدا في السوق المحلية بلا منافس وباسعار يستطيع الجميع شراؤها.



واوضح لكن للاسف بدلا من ذلك نرى ان السوق المحلية مليئة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وباسعار عالية والمنتج المحلي يباع بابخس الاسعار لايسد الاقل من حقه .



وعد الشمري هذا الامر لعدم قدرة الدولة على وقف التهريب وغلق المنافذ غير النظامية التي اصبحت وبالا على الشعب وفرصة للفاسدين لملئ جيوبهم اكثر.



وشدد على اهمية عدم ادراج اي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية باي اتفاقية تعقدها الحكومة مع اي دولة لضمان استمرار زراعة المنتجات المحلية والاكتفاء منها وتصدير الفائض منها كمنفذ جديد للموازنة.



ف.ا