وزير التخطيط: جائحة كورونا تسببت بارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 31.7 بالمائة

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%.



وقال الوزير في بيان ان الوزارة ، انجزت مؤخرا دراسة تفصيلية عن تقويم اثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة "أوكسفورد" للفقر والتنمية البشرية، ومستشار من صندوق الامم المتحدة للسكان" ، موضحا:" ان عدد الفقراء بموجب هذه الدراسة بلغ (11) مليونا و(400) الف فرد، بعد ان كان قبل الازمة حوالي (10)ملايين فرد"، لافتا، الى ان نسبة الفقر بين الاطفال دون سن الـ 18 (بعد جائحة كورونا) بلغت 38%".

ف.ا