بارزاني: مستعدون لكل الحلول مع بغداد على أساس الدستور



اكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني استعداد الإقليم لكل الحلول القائمة على أساس الدستور مع بغداد.



وقال بيان لرئاسة الإقليم، أن "بارزاني اجتمع بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، وناقش معها علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما.



وحول موقف الأمم المتحدة من استمرار الحوار بين الجانبين قالت بلاسخارت: "نحن نشجع الجانبين على الاستمرار في الحوار والسعي للتوصل إلى حلول.



وكانت المبعوثة الأممية في العراق اعربت أمس الاول، عن استعدادها لمساعدة بغداد وأربيل في التوصل لاتفاق شامل وجذري يرضي الجانبين.



ف.ا