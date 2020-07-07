الأنبار تسجل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأنبار .



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الأنبار سجلت هذا اليوم 18 إصابات بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكدة.



وأضاف، أن المفارز الصحية في دائرة صحة الأنبار تقوم بإجراء عمليات المسح على مواطني المناطق التي سجلت فيها اصابات مؤكدة بالفيروس لمنع تسجيل اصابات جديدة.

