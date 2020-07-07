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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 03:57 م

٨ أفراد من عائلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي يسقطون ضحايا لكورونا

رجاء-الجداوي
كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن وجود إصابات كثيرة في العائلة سقطوا ضحايا لفيروس كورونا القاتل.
وقال الجداوي إن 8 من أفراد عائلة الجداوي بالإسماعيلية حيث ولدت الفنانة المصرية سقطوا ضحية لفيروس كورونا.
وشيعت جنازة الفنانة الراحلة من مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أمس الأحد.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قضت حوالي 40 يوما داخل مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، فتم تركيب جهاز تنفس صناعي لها، بعد انخفاض معدل الأكسجين في الدم، وتعرضها لتليف في الرئتين، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

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