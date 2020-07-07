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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 03:50 م

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

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توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ95 عاما.
ونعت مجموعة من الأمراء والمواطنين الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز”.

وأضاف الأمير: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين”.

وكتب فيصل بن تركي قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين”.


والأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، وهو من مواليد العام 1925.
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