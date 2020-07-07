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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 03:46 م

بعد تزايد الإصابات.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قنبلة متنقلة تحصد البشر ومكافحتة كلعبة الشطرنج

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قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن فيروس كورونا “كوفيد-19″، كالقنبلة التي يحملها المواطنون أثناء تنقلهم بين المدن، مضيفا أن البشرية لم تعرف فيروسا أكثر خطرا وفتكا منه.
وتابع قائلا إن “مكافحة كورونا كلعبة الشطرنج، قد نخسرها في الدقيقة التسعين حين نصبح في وضع كش مات”.

وكشف نمكي خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أن وزارة الصحة تعرضت لضغوط لإعادة استئناف الأعمال الاقتصادية وفتح المراكز الثقافية في البلاد، مذكرا من أنه حذر من ذلك على تفشي الفيروس في البلاد، وأن الكثير لم يأخذوا كلامه على محمل الجد.
وقال وزير الصحة، إن ارتداء الكمامات يقلص خطر الإصابة بالفيروس بمقدار 80%، داعيا المواطنين إلى ارتدائها واتباع الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، إن العاصمة الإيرانية تشهد ذروة جديدة من تفشي الفيروس، مضيفا أنه تم تسجيل 70 حالة دفن في مقبرة “جنة الزهراء” في العاصمة طهران يوم أمس الأحد، بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المقبرة كانت تدفن نحو 19 متوفى بالفيروس يوميا في وقت سابق.

وأضاف هاشمي، أن قطارات الأنفاق المترو في طهران، تنقل يوميا أكثر من مليون راكب، محذرا من تفشي الفيروس بين الركاب.
وفي السياق ذاته قال علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، إن الإصابات في العاصمة ازدادت مؤخرا بمعدل 8.5%.
  وبدأت الحكومة الإيرانية منذ الأحد، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدوائر الرسمية والخاصة ستمتنع عن تقديم الخدمات لمن لا يلتزمون بالقرار، كما حذر من إغلاق المحال التجارية التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية لمدة أسبوع.
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