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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 03:07 م

السعودية: لا نقبل بأي تهديد إيراني لاستقرار المنطقة

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،  أن السعودية لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، مشددا على على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
وقال خلال الاجتماع الوزاري العربي الصيني الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الأردن، إن السعودية تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف "المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مضيفاً أن "تلك التدخلات التي تلعب دورا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي".
كما جدد وزير الخارجية السعودية  تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع "كما ننظر بكل تقدير لأفكار الرئيس تشي جين بينج المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".
كما أوضح أن السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل ثلاثة عشر بالمئة من مجموع صادرات المملكة، وخمسة عشر بالمئة من مجموع واردات المملكة، ويتبنى البلدان داخل مجموعة العشرين نهجًا إيجابيًا، يدعم الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ووعد وزير الخارجية أن اجتماع اليوم هو خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة، وقال: إننا سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

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