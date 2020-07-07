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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 02:46 م

العدل: إطلاق سراح أكثر 368 نزيلاً خلال حزيران الماضي

سجون ايران


 أعلنت وزارة العدل، ، إطلاق سراح أكثر من 368 نزيلاً، خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة اتخاذ إجراءات جديد من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير.  

 وقالت دائرة الإصلاح العراقية  انه  تم إطلاق سراح 368 نزيلاً، بينهم 329 من الرجال و 39 من النساء خلال شهر حزيران لعام 2020 .

وأضاف البيان، أن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء أمام المحاكم. 

وأشار البيان إلى أن "ملاكات التسفير، ونقل النزلاء، واللجان القانونية، والآليات، والحراسات، والطوارئ، تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية، والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.

ف.ا
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