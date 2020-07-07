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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 02:43 م

هيئة رعاية الطفولة تطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الافعال الشنيعة ضد الاطفال

أطفال في العراق

طالبت هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الافعال الشنيعة ضد الاطفال.

 وقالت في بيان: لطالما عبَّرت هيئة رعاية الطفولة / وزارة العمل في أكثر من مناسبة عن قلقها الشديد من تنامي وتزايد حالات العنف ضد الاطفال ، إذ اخذت هذه الظاهرة بالانتشار من دون أن تكون هناك معالجات حقيقية تمنع وتردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الأطفال والاعتداء عليهم. ولعل حادثتَي كربلاء وديالى الأخيرتين مثال صارخ لما يتعرَّض له اطفالنا.

واضافت انها تعرب عن أسفها وشجبها مثل هذه الممارسات، مذكرة مرة اخرى وتنبه الى خطورتها واثارها السلبية على الاسرة والمجتمع.

 ودعت على وجه الخصوص مجلس الدولة الى الاسراع في اكمال مراجعة مسودة مشروع قانون الطفل الذي قدمته وزارة العمل منذ مدة طويلة والذي من شانه ان يسهم في تأمين البيئة القانونية الملائمة لحماية حقوق الطفل في البلاد.كما ندعو السلطة القضائية الى تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي هذه الافعال الشنيعة ضد الاطفال

 واهابت الهيئة بالجهات المعنية كافة ومراكز الدراسات والابحاث ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف على اهم الأسباب التي أدّت الى انتشار هذه الظواهر وبشكل غريب في مجتمعنا، والعمل على ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها.

ف.ا
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