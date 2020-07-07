بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
آخر الأخبار
الأنبار تسجل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا اغتيال الهاشمي .. لي اذرع بين الكاظمي والميليشيات ضحيته الابرياء والدولة والبلد العدل: إطلاق سراح أكثر 368 نزيلاً خلال حزيران الماضي هيئة رعاية الطفولة تطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الافعال الشنيعة ضد الاطفال الكربولي: قاتل الهاشمي خبير بالاغتيالات وينفذ عمله بدم بارد علاوي يشجب اغتيال الهاشمي ويؤكد ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد إيران تسجل 200 حالة وفاة و2637 إصابة جديدة بكورونا خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 02:40 م

علاوي يشجب اغتيال الهاشمي ويؤكد ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا

اياد علاوي

عبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عن شجبه لعملية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال في تغريدة له اليوم : نشجب عملية الاغتيال التي طالت الشهيد هشام الهاشمي كما شجبنا عمليات القتل التي طالت المتظاهرين السلميين منذ تشرين الاول الماضي.

واضاف علاوي : اكدنا سابقا على ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا ونطالب اليوم بالكشف عن ملابسات الجرائم التي ادت لاستشهاد عراقيين وتقديم الجناة وحماتهم الى العدالة.

وكان مسلحون اقدموا مساء امس على اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي في منطقة زيونة  شرقي بغداد.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القوات الأمنية

بعد اغتيال الهاشمي.. تغييرات بحق الضباط غير القادرين على مسؤولياتهم 07 تموز 2020 11:04 ص

Capture

بعد اغتيال الهاشمي .. شرطة بغداد تصادر عشرات الدراجات النارية غير مرخصة 07 تموز 2020 11:03 ص

الكاظمي

الكاظمي يقيل القائد المسؤول عن قاطع المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي 07 تموز 2020 09:33 ص

1

رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله يصل إلى كركوك 06 تموز 2020 04:09 م

السفارة الامريكية

لجنة نيابية : لاتوجد سفارة في العالم مسلحة مثل السفارة الامريكية في بغداد 06 تموز 2020 02:32 م

وزارة الداخلية

تحرير مختطف والقبض على خاطفيه بمنطقة الزعفرانية في بغداد 06 تموز 2020 02:24 م

مستشفى اليرموك

توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك 06 تموز 2020 02:22 م

safe_image

قوات أمريكية تختبر منظومة "باتريوت" في قلب بغداد 04 تموز 2020 04:09 م

التعليقات