علاوي يشجب اغتيال الهاشمي ويؤكد ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا



عبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عن شجبه لعملية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.



وقال في تغريدة له اليوم : نشجب عملية الاغتيال التي طالت الشهيد هشام الهاشمي كما شجبنا عمليات القتل التي طالت المتظاهرين السلميين منذ تشرين الاول الماضي.



واضاف علاوي : اكدنا سابقا على ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا ونطالب اليوم بالكشف عن ملابسات الجرائم التي ادت لاستشهاد عراقيين وتقديم الجناة وحماتهم الى العدالة.



وكان مسلحون اقدموا مساء امس على اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي بغداد.



ف.ا