برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة



اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة



وقال خلال لقائه كريم خان المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش "أن العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات داعش، وارتكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في مختلف المدن والمحافظات".



وأكد أهمية تواصل فريق التحقيق مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لجمع وحفظ الأدلة التي توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من جرائم قتل واضطهاد وسبي على أيدي عصابات داعش الإرهابية، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لإدانة تلك الجرائم وتقديم المتورطين بها إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم.



بدوره قدم خان شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية عن جهود المنظمة الأممية والآليات التي تتبعها في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي وعد بإنصاف الضحايا.



ف.ا