المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد



كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، حقيقة استدعاء لاعبين جدد لصفوف المنتخب .



وقال كوركيس في تصريح صحفي :" لا صحة لاضافة اي لاعب حالياً لقائمة المنتخب الوطني المستدعاة للمباريات الودية تحضيراً للتصفيات المزدوجة ".



واضاف :" ان مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش، يراقب عن كثب جميع اللاعبين المحترفين ،وفي حال توفرت القناعة الكاملة فابواب المنتخب مفتوحة لكل من يستحق ارتداء قميص المنتخب الوطني ".



يذكر ان العراق سيواجه عمان في الثالث من شهر ايلول المقبل ودياً، فيما يلاقي سوريا في العاشر من الشهر ذاته.



ف.ا