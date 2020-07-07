إيران تسجل 200 حالة وفاة و2637 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 245688 والمتعافين 207000 والمتوفين 11931 شخصا.



وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2637 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 245688 من ضمنها 3270 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة.



وأضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 207 آلاف فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 200 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 11931 حالة.



وتابعت المتحدثة، أنه تم لغاية الآن إجراء مليون و 846 ألفا و 793 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.

