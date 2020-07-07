خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة



انتقد النائب المستقل باسم خشان صمت الحكومة ازاء الانتهاكات المتكررة للسفارة الاميركية في بغداد، مبينا :" ان الحكومة تقف موقف المتفرج وكأن ماحدث هو خارج العراق".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان ادخال منظومة دفاع جوي في السفارة الاميركية يمثل انتهاكا للسيادة العراقية التي هي في الاساس منتهكة ، عندما بنيت داخل المنطقة الخضراء سفارة اميركية بهذا الحجم "، لافتا الى :" ان السفارة تحولت الى ثكنة عسكرية ، اضافة الى ان عدد العاملين فيها مبالغ فيه".



واضاف :" ان الحكومة لايوجد لديها اي مشروع لاستعادة السيادة تجاه العمل الاميركي والانتهاك المتكرر " .



ف.ا