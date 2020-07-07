الجامعة العربية تطالب بكشف مرتكبي الاغتيالات في العراق



ادان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اغتيال الخبير الامني والمحلل الستراتيجي هشام الهاشمي ، مطالبا بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة .



وقال ابوالغيط فى بيان صحفي :" ان الجامعة العربية تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ، الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة، وتطالب بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة ".



واكد دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد امنه واستقراره وسيادته، وتهدف الى النيل من نسيجه الوطني .



ف.ا