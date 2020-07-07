الخدمات النيابية : المباشرة باستكمال المشاريع الستراتيجية المتوقفة



اعلنت لجنة الخدمات النيابية عن المباشرة باستكمال المشاريع الستراتيجية المهمة المتوقفة منذ عام ٢٠١٤ بسبب التخصيص المالي.



وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان اللجنة اتفقت مع الحكومة والمحافظين على جرد مشاريع ستراتيجية مهمة متوقفة في عموم المحافظات منذ ست سنوات بسبب التخصيص المالي ".



واضافت :" ان الحكومة وعدت بصرف المستحقات المالية للمشاريع المتوقفة ، والتي وصلت نسبة الانجاز فيها الى 80 % فما فوق" ، مبينة :" ان الاموال سيتم تخصيصها في شهر ايلول المقبل ".



ولفتت النائبة الى :" ان الحكومة تكفلت باستكمال المشاريع بمعزل عن الازمة المالية التي يمر بها العراق بصورة عامة ".



ف.ا