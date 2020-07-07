هزة أرضية بقوة 4.4 درجة قرب الحدود العراقية

ضربت هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، منطقة "قصر شيرين" في إيران المحاذية للحدود العراقية.



وبحسب المركز الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل، فإن هزة ارضية تبلغ قوتها 4.4 ضربت "قصر شرين" وتحديدا بالقرب من قضاء خانقين في محافظة ديالى.



من جهتها قالت وزارة النقل العراقية مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 7/7/2020 عند الساعة (11:52:25) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في مدينة سربيل زهاب ، وتبعد (21) كم شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى

وبينت الهيئة في بيان ان قوة الهزة بلغت 4،5 درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين.