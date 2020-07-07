نائب يكشف عن سبب عدم توصل الى اتفاق في المفاوضات الاخيرة بين بغداد واربيل



اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي :" ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تستعدان لاجراء مباحثات جديدة، لحسم بعض الامور العالقة بين الطرفين ".



وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان احدى القضايا التي تطرق اليها الوفد الذي جاء الى بغداد منذ اسبوع، هي قضية المنافذ، مقترحا تسليم نصف وارداتها للحكومة المركزية، لكن المركز تحفظ على الامر ، ما ادى الى عدم التوصل لاتفاق حتى الان ".



واضاف الركابي :" ان وفدا آخر سيأتي الى بغداد لاستئناف المباحثات خلال الفترة القليلة المقبلة، قد يحمل صلاحيات اكثر للتفاوض".



ف.ا