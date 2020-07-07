الأمن النيابية: نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي لن تصل للحقيقة.. والحكومة ستكتفي بمعاقبة ضباط!



رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية, اليوم الثلاثاء, عدم وصول التحقيقات الأمنية الى حقيقة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي والاكتفاء بمعاقبة بعض الضباط, معتبرة ان عملية الاغتيال هي جزء من إبقاء الوضع في العراق غير مستقر امنيا واقتصاديا.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الرحيم الشمري في تصريح له , ان ” عملية اغتيال هشام الهاشمي افزعت الراي العام وتدلل على ان الوضع الأمني مازال هشا”، مشيرا الى أنه “لن نستطيع اتهام أي جهه مسلحة بالوقت الحاضر”.

وأضاف الهاشمي، أن “التحقيقات التي ستجريها الحكومة لن تصل للحقيقة وحتى ان توصلت فانها لن تعلنها بشفافية”.

وتوقع ان “تتخذ الحكومة عقوبات ببعض القيادات الأمنية وبضباط بسطاء كمحاولة للتغطية على ضعفها الأمني وعدم سيطرتها على السلاح المنفلت في الشوارع”.