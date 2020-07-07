بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
آخر الأخبار
الأنبار تسجل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا اغتيال الهاشمي .. لي اذرع بين الكاظمي والميليشيات ضحيته الابرياء والدولة والبلد العدل: إطلاق سراح أكثر 368 نزيلاً خلال حزيران الماضي هيئة رعاية الطفولة تطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الافعال الشنيعة ضد الاطفال الكربولي: قاتل الهاشمي خبير بالاغتيالات وينفذ عمله بدم بارد علاوي يشجب اغتيال الهاشمي ويؤكد ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد إيران تسجل 200 حالة وفاة و2637 إصابة جديدة بكورونا خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 02:05 م

الأمن النيابية: نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي لن تصل للحقيقة.. والحكومة ستكتفي بمعاقبة ضباط!

safe_image
 
رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية, اليوم الثلاثاء, عدم وصول التحقيقات الأمنية الى حقيقة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي والاكتفاء بمعاقبة بعض الضباط, معتبرة ان عملية الاغتيال هي جزء من إبقاء الوضع في العراق غير مستقر امنيا واقتصاديا.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الرحيم الشمري في تصريح له , ان ” عملية اغتيال هشام الهاشمي افزعت الراي العام وتدلل على ان الوضع الأمني مازال هشا”، مشيرا الى أنه “لن نستطيع اتهام أي جهه مسلحة بالوقت الحاضر”.
وأضاف الهاشمي، أن “التحقيقات التي ستجريها الحكومة  لن تصل للحقيقة وحتى ان توصلت فانها لن تعلنها بشفافية”.
وتوقع ان “تتخذ الحكومة عقوبات ببعض القيادات الأمنية وبضباط بسطاء كمحاولة للتغطية على ضعفها الأمني وعدم سيطرتها على السلاح المنفلت في الشوارع”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image (1)

بعد تزايد الإصابات.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قنبلة متنقلة تحصد البشر ومكافحتة كلعبة الشطرنج 07 تموز 2020 03:46 م

61-160717-000-1m528-6_700x400

الكاظمي: لن نسمح بتحول العراق لدولة عصابات .. ومن تورط في الدم سيواجه العدالة 07 تموز 2020 03:31 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة 07 تموز 2020 02:38 م

باسل كوركيس

المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد 07 تموز 2020 02:34 م

باسم خشان

خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة 07 تموز 2020 02:31 م

أبو الغيط

الجامعة العربية تطالب بكشف مرتكبي الاغتيالات في العراق 07 تموز 2020 02:28 م

image-2020-07-07T094837.358

أول تعليق من البرلمان العربي على اغتيال هشام الهاشمي 07 تموز 2020 02:27 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : المباشرة باستكمال المشاريع الستراتيجية المتوقفة 07 تموز 2020 02:25 م

التعليقات