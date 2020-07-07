زعيم العصائب الإرهابية يحذر من الانفلات الأمني عقب اغتيال الهاشمي

أدان زعيم عصائب اهل الحق الإرهابية ، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين امس الاثنين، محذراً من عودة "الانفلات الأمني" في العاصمة بغداد.

وقال الخزعلي في بيان له "ندين عملية إغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي "، مشددا " على ضرورة إجراء التحقيق العادل لمعرفة الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأطلقت مجموعة مسلحة تقلها دراجتان ناريتان، النار ليلة امس النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

واثارت حادثة اغتيال الهاشمي ردود أفعال غاضبة في داخل البلاد وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي، وطالبت تلك الجهات السلطات العراقية بالكشف عن الجهات المنفذة للهجوم.

يذكر ان المغدور هشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.