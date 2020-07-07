بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
آخر الأخبار
الأنبار تسجل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا اغتيال الهاشمي .. لي اذرع بين الكاظمي والميليشيات ضحيته الابرياء والدولة والبلد العدل: إطلاق سراح أكثر 368 نزيلاً خلال حزيران الماضي هيئة رعاية الطفولة تطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الافعال الشنيعة ضد الاطفال الكربولي: قاتل الهاشمي خبير بالاغتيالات وينفذ عمله بدم بارد علاوي يشجب اغتيال الهاشمي ويؤكد ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنيا برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد إيران تسجل 200 حالة وفاة و2637 إصابة جديدة بكورونا خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 01:51 م

السوداني يدعو إلى إعادة العمل بقرار اتخذه العبادي حقق 560 مليار دينار خلال 45 يوماً

image-2020-07-07T094837.358
دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الى اعادة العمل بقرار اصدره رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، لاستيفاء الرسوم الجمركية.  

وقال السوداني في تصريح  له ،  إن “رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي أصدر قراراً لمواجهة الأزمة المالية في العام 2015، تضمن ربط عملية بيع الدولار بنافذة بيع العملة في البنك المركزي من خلال استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية”.  

وأضاف السوداني أن “القرار اشترط على أي بنك تجاري او مستورد ان يضع 5 ٪ أمانات في البنك المركزي لحين إدخال المادة المستوردة وتسديد الرسوم مع الوصولات وتتم التسوية”.  

 وتابع أن “تطبيق هذا القرار حقق ايرادات مالية تقدر بحوالي 560 مليار دينار خلال 45 يوماً، أي بمعدل يصل إلى 373 ملياراً شهرياً”.  

وأشار السوداني إلى أن “هذا الاجراء لم يستمر، نتيجة سيطرة المتنفذين من أصحاب المصارف ومن المنافذ الجمركية التي تضررت كون عمليات الفساد والرشوة توقفت”.  

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد عقد اجتماعا في وقت سابق لمناقشة واقع المنافذ الحدودية والسبل الكفيلة للارتقاء بأدائها بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية.  
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image (1)

بعد تزايد الإصابات.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قنبلة متنقلة تحصد البشر ومكافحتة كلعبة الشطرنج 07 تموز 2020 03:46 م

61-160717-000-1m528-6_700x400

الكاظمي: لن نسمح بتحول العراق لدولة عصابات .. ومن تورط في الدم سيواجه العدالة 07 تموز 2020 03:31 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

برهم صالح يؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة 07 تموز 2020 02:38 م

باسل كوركيس

المدير الاداري للمنتخب الوطني يكشف حقيقة استدعاء لاعبين جدد 07 تموز 2020 02:34 م

باسم خشان

خشان : الحكومة لاتملك اي مشروع لاستعادة السيادة المنتهكة 07 تموز 2020 02:31 م

أبو الغيط

الجامعة العربية تطالب بكشف مرتكبي الاغتيالات في العراق 07 تموز 2020 02:28 م

image-2020-07-07T094837.358

أول تعليق من البرلمان العربي على اغتيال هشام الهاشمي 07 تموز 2020 02:27 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : المباشرة باستكمال المشاريع الستراتيجية المتوقفة 07 تموز 2020 02:25 م

التعليقات