السفارة الفرنسية تطالب حكومة الكاظمي بتقديم قتلة الهاشمي إلى العدالة

طالبت السفارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكومة مصطفى الكاظمي، بتقديم قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى العدالة.



وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر" أن "السفارة الفرنسية في العراق ترسل تعازيها إلى أقارب هشام الهاشمي كان محللًا قيمًا للواقع العراقي وشارك في نقاش فكري".



وأضافت "يجب تقديم قاتليه إلى العدالة".