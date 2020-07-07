مفوضية حقوق الإنسان: اغتيال الهاشمي جريمة مروعة وانتهاك صارخ

نددت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، باغتيال الباحث والخبير الأمني والسياسي هشام الهاشمي.



وقالت المفوضية في بيان، إن "اغتيال الهاشمي جريمة مروعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتضع حكومة الكاظمي أمام تحدي فرض القانون أو استمرار لحالة اللادولة".



وتابعت، "وتدين المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الجريمة البشعة والعمل الجبان التي قام به أشخاص مسلحون مساء الاثنين 6 تموز 2020 ، وأودت بحياة الخبير بالشأن السياسي والأمني الدكتور هشام الهاشمي".



وأضافت، "تؤكد المفوضية أن عودة الاغتيالات أو استمرارها بالمشهد العراقي إنما يدل على ضعف الأجهزة الامنية أو إهمالها على حساب حياة العراقيين وامنهم وحريتهم".



ولفتت إلى أن "الحكومة الحالية مطالبة بشكل عاجل بوضع حد لإراقة الدم العراقي والقبض على الجناة وإنزال العقاب العادل بهم، كما وتطالب المفوضية بإعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات بالاغتيالات التي رافقت تظاهرات تشرين الأول وما تلاها من أحداث".





