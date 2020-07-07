بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
آخر الأخبار
مفوضية حقوق الإنسان: اغتيال الهاشمي جريمة مروعة وانتهاك صارخ تقرير أمريكي: ميليشيات إيران هي من اغتالت هشام الهاشمي في العراق مصرف الرافدين يطلق للمرة الاولى رواتب منتسبي وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر الصحة العالمية تنفي انتقال الفايروس من خلال الهواء السفير البريطاني : آلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي مدونون: الهاشمي كشف هوية العسكري وسرب للكاظمي معلومات عن خلية الكاتيوشا.. فاغتالته ميليشيا الكتائب التميمي: دم هشام الهاشمي مسؤوليتنا يجب أن لا نسكت على جرائمهم سفير الاتحاد الاوروبي يطالب بتقديم من اغتال الهاشمي الى العدالة نبيل جاسم معتذرا عن ترؤس شبكة الأعلام: الأحزاب حولتها إلى حديقة وكل أدوات الإصلاح غائبة نائب كردي يعلن عن قرب التوصل إلى اتقاق شامل بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 تموز 2020 12:14 م

تقرير أمريكي: ميليشيات إيران هي من اغتالت هشام الهاشمي في العراق

هشام الهاشمي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المحلل السياسي هشام الهاشمي كان هدفا بارزا للميليشيات التابعة لإيران منذ فترة رئاسة عادل عبدالمهدي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الهاشمي تعرض لتهديدات من الميليشيات المرتبطة بإيران، مشيرا إلى أنه أحد أبرز الخبراء الدوليين المحللين لتنظيم داعش، ولديه العديد من الأبحاث المهمة في هذا الشأن، وقدم إسهامات كبيرة للحكومة العراقية.

واتهم التقرير الميليشيات الإيرانية بقتل الهاشمي، واصفا ما حدث بأنه مخطط اغتيال يسير ببطء ويستهدف كل من ينتقد إيران.

ويضيف التقرير أنه بالنسبة للكثيرين في العراق، أكدت الجريمة على حقيقة وجود حملة اغتيالات بطيئة تقوم بها جماعات الميليشيات ضد منتقديها.

وكان الهاشمي، هدفاً متكرراً للدعاية التي تقوم بها جماعات الميليشيات المدعومة من إيران، وقال أصدقاؤه وزملاؤه إنه واجه موجة متزايدة من التهديدات.

وكان الباحث من بين كبار الخبراء في العالم بشؤون تنظيم داعش الإرهابي، حيث قدم تفاصيل أعماله الداخلية إلى وسائل الإعلام الدولية، وقدم المشورة للحكومة العراقية بشأن ردها.

وفي الآونة الأخيرة، تحدث عن "الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الميليشيات المدعومة من إيران في العراق".

وألقى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي باللوم على مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، متعهدا في بيان "بتعقبهم ومحاكمتهم".

وحثت السفارة الأميركية في بغداد الكاظمي على الوفاء بوعده. وقال البيان في منشور على "فيسبوك": "ندعو الحكومة العراقية إلى تقديم المسؤولين عن مقتله إلى العدالة السريعة"، وأثارت وفاة الهاشمي موجة من الحزن عبر قنوات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لهيب هيغل، كبير محللي مجموعة الأزمات في العراق: "إن مشاهدة زملاء للدكتور هشام ينفجرون في البكاء وهم يحاولون التعليق على اغتياله، أمر يكشف من هو، وفي كل مرة التقيت به كان يشجعني على بذل المزيد من العمل، والبحث عن فرص جديدة للخدمة. أنا لا أعرف كيف جعل الوقت للجميع".

ويضيف التقرير، على الرغم من أن الميليشيات المرتبطة بإيران قوية هنا، إلا أن حركتها تعرضت لسلسلة من النكسات منذ نهاية العام الماضي، خصوصا بعد مقتل زعيمها أبو مهدي المهندس في غارة أميركية بطائرة بدون طيار، أسفرت أيضاً عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي.

وقد تعهد الكاظمي بإنهاء هجمات الميليشيات على مصالح الولايات المتحدة وغيرها من المنشآت العسكرية والدبلوماسية الغربية، على عكس سلفه عادل عبدالمهدي، الذي لم يكن قادراً، أو غير راغب، في مواجهة الجماعات المسلحة، بحسب الصحيفة.

ولفترة في نوفمبر الماضي، عندما كان عبدالمهدي في السلطة والاحتجاجات الجماهيرية التي تهاجم نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، اختفى الهاشمي من موجات الأثير، وقال لمعارفه إنه تعرض للتهديد من قبل جماعة كتائب حزب الله، بحسب الصحيفة. وفي الآونة الأخيرة، أصبح أكثر صخباً ومع مرور كل شهر، كما قال الأصدقاء، وأكثر عرضة للخطر.

وعندما أمر الكاظمي بشن غارة غير مسبوقة على حزب الله الأسبوع الماضي، بعد وجود أدلة على أنهم كانوا يخططون لهجمات جديدة، كان الهاشمي من بين أوائل الذين شاركوا التفاصيل الكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الردود على تلك التفاصيل تهديدات من أنصار الميليشيات قالوا فيها إنه يستحق الاعتقال بدلاً من ذلك. وأُطلق سراح جميع أفراد الميليشيات، فيما عدا واحد، وبعد ذلك بوقت قصير، استؤنفت الهجمات الصاروخية.

ويقول الخبراء، إن الكاظمي سيواجه الآن معركة شاقة لكبح جماحهم، وفي منشور على "فيسبوك" يوم الأحد، قال الهاشمي المغدور إن التغيير الأخير في القيادة السياسية العراقية أثّر على سلطة الحركة المرتبطة بإيران في العراق. وكتب أن هجماتهم الأخيرة كانت مدفوعة بـ"الانتقام والعبث".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هشام الهاشمي

مدونون: الهاشمي كشف هوية العسكري وسرب للكاظمي معلومات عن خلية الكاتيوشا.. فاغتالته ميليشيا الكتائب 07 تموز 2020 11:48 ص

نبيل جاسم

نبيل جاسم معتذرا عن ترؤس شبكة الأعلام: الأحزاب حولتها إلى حديقة وكل أدوات الإصلاح غائبة 07 تموز 2020 11:11 ص

image-2020-07-07T094837.358

أرقام مرعبة .. المالية النيابية تكشف عن حجم تكلفة مزدوجي الرواتب 07 تموز 2020 10:55 ص

11

بعد اغتيال الهاشمي: الحلبوسي يدعو لكشف الحقائق.. والكاظمي يتوعد.. وبرهم صالح: جريمة شنيعة 07 تموز 2020 10:04 ص

انفجار طهران المريب

انفجار جديد في طهران في منطقة "باقر شهر" وسقوط قتلى وجرحى.. من يدّك إيران وينسف مواقعها النووية والحساسة؟ 07 تموز 2020 03:11 ص

احتجاجات لبنان

لبنان إلى الهاوية..وحزب الله يحجم عن سحب "دياب" وتقديم وجه وطني قادر على التحدث مع العالم 07 تموز 2020 02:42 ص

نطنز النووي الايراني

صدق "بغداد بوست".. طائرات بدون طيار إسرائيلية عبرت أجواء أذربيجان ونسّفت مواقع إيران النووية 07 تموز 2020 01:40 ص

الكاتب والمحلل السياسي هشام الهاشمي

هل قتلت إيران هشام الهاشمي أو أوعزت لميليشيا حزب الله بذلك؟ تفاصيل مرعبة 07 تموز 2020 01:13 ص

التعليقات