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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 11:52 ص

الصحة العالمية تنفي انتقال الفايروس من خلال الهواء

كورونا

نفت منظمة الصحة العالمية ماورد من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي عن وجود دليل علمي علي انتقال فايروس كورونا من خلال الهواء  .

واكد ممثل منظمة الصحة العالمية  في العراق  ادهم اسماعيل في تصريح صحفي  ضرورة الابتعاد عن هكذا اشاعات واخبار  تضلل الرأي العام وتشتت الاذهان فيما يتعلق بفايروس كورونا المستجد بما يؤثر سلبا على عدد الاصابات وتفشي الوباء .

واشار اسماعيل  الى اهمية الالتزام بالقواعد الصحية والارشادات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة من الالتزام التام بلبس الكمامات والقفازات  عند الخروج من المنزل والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتركيز على النظافة وغسل الايدي او تعقيمها .بعض انتقال الفايروس من خلال الهواء.

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