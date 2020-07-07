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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 11:08 ص

نائب كردي يعلن عن قرب التوصل إلى اتقاق شامل بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة

العراق وكردستان



 اعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري عن قرب التوصل إلى اتقاق شامل بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة،  مشيرا الى قرب وصول وفد كردي رفيع لحسمها مع حكومة مصطفى الكاظمي.


وقال النائب برواري " انه رغم التحدیات الاقتصادیة و الصحیة والامنیة التي تواجه البلد، فٱن تجاوزها في هذا الوقت یحتاج الی جهد وطني و تكاتف القوی السیاسیة و مساندة الحكومة في انجاز مهامها الحالیة.

واضاف ان ملف المشاكل القائمة بین الحكومة الاتحادیة و حكومة اٳقلیم كردستان یعتبر من اهم التحدیات الداخلیة التي یجب مواجهتها بنفس وطني و رؤیة حقیقیة تستند علی  المادتين (۱۱۰) و (۱۱٤)  من الدستور و القوانین النافذة. 


واكد " انه وبعد الزیارة الناجحة لنیجیرفان البارزاني رئيس الاقلیم، فٳننا نتوقع وصول وفد من حكومة الاقلیم الی بغداد خلال هذه الایام للبدء بالمحادثات النهائیة و التوصل الی اتفاقیة بین الحكومتین  مطالبا  الوفدین و رئيسي الحكومتین بالعمل للوصول الی اتفاق وغلق هذا الملف نهائیا الذي اصبح سلعة بید بعض مراهقي العملية السیاسية والابواق الإعلامية الذین یستعملونه لكسب بعض الاصوات و فرض سیاسات ذات طبیعة شخصیة عدائیة".


وقال ان "الضغط بهدف تنازل الاقلیم عن استحقاقاته الدستوریة هو ضربة للنظام الفيدرالي الاتحادي و استهداف للادارات المحلیة الاخری بغیة ٳلزامها بالنهج المركزي في الادارة الذي يعاني من نتائجه السلبیة كل مواطني البلد و خاصة في بقية المحافظات خارج الإقليم.

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